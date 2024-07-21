Окупанти наступають, перекинули додаткові війська: ISW про ситуацію РФ на Харківщині

Російські блогери стверджують, що їхні військові начебто витіснили ЗСУ на 200 метрів у північно-східній частині Глибокого.

Російські військові продовжують наступ у Харківській області. Ворог перекинув додаткові штурмові групи поблизу Глибокого для відновлення наступу.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики зазначають, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Харкова на тлі продовження боїв на півночі Харківської області 20 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в межах західної Стариці, що на північний схід від Харкова.

Російські блогери стверджують, що їхні військові начебто витіснили українські сили з позицій на північ від Глибокого і відкинули їх на 200 метрів у північно-східній частині Глибокого. Однак в ISW не підтверджують цього.

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Де наступають окупанти та ЗСУ

За інформацією ISW, російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Глибокого і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 19 і 20 липня. Російські блогери стверджували, що українські війська контратакували в районі Стариці, Глибокого і Липців (на північ від Харкова).

Українська група "Харків" повідомила, що російські війська сформували та перекинули додаткові штурмові групи 155-ї морської піхотної бригади та 18-ї мотострілецької дивізії поблизу Глибокого для відновлення наступальних операцій. Окрім того, росіяни перегрупували підрозділи 138-ї мотострілецької бригади, 1008-го мотострілецького полку і 128-ї мотострілецької бригади поблизу центрального і східного Вовчанська з метою відновлення штурмових операцій.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що росіяни націлилися на захоплення двох стратегічних міст.

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