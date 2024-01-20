Окупанти наступають та збільшили активність бойової авіації: Тарнавський назвав напрямок

Російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій. В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 56 авіаційних ударів, провів 68 бойових зіткнень і здійснив 665 артобстрілів", - йдеться в повідомленні.

Натомість українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і здійснюють активні дії на визначених напрямках.

За його даними, загальні втрати ворога минулої доби становили 431 особу та 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 1 засіб ППО, 10 БПЛА, 18 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки. Окрім того, ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів противника.

Раніше аналітики повдомили, що російські війська просунулися на лінії Куп'янськ-Сватове на південний схід від Куп'янська.

Читайте також: