Окупанти наступають з Тульської області: у ЗСУ розкрили, як вони "шифруються"

З Тульської області РФ до Луганщини під виглядом цивільних просуваються до 600 російських окупантів.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях з Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб. Мета їх - переміщення і комплектування резервів для здійснення подальших штурмових дій як в Донецькій, так і, ймовірно, в Луганській областях", - сказав він.

Таким чином ворог хоче зберегтися, бо військові автівки українською розвідкою за допомогою дронів знищуються відразу.

"Маскування під цивільних, яке імітується як нібито евакуація, дозволяє ворогу пересуватися, бо Сили оборони "не ведуть вогонь по цивільних мешканцях, що евакуюються з тих чи інших територій", - вказано у повідомленні.

Тим часом наразі на Харківщині оперативна обстановка залишається складною. Водночас Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію у Вовчанську.

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