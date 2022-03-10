Окупанти натягають на себе жовті стрічки, щоб обдурити українських воїнів: як їх розрізнити

Окупанти натягають на себе жовті стрічки, щоб обдурити українських воїнів: як їх розрізнити

Ворог намагається ввести в оману ЗСУ.

Російські окупанти, які в ніч проти 24 лютого напали на Україну і нині продовжують свою агресію, вбиваючи мирне населення, вдаються до нових хитрощів. Росіяни намагаються ввести в оману українські війська, позначаючи себе жовтою стрічкою на рукаві.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, наголошується, що російські окупанти з метою введення в оману українських захисників, почали позначати себе жовтою стрічкою на рукаві.

Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ, жовта стрічка також кріпиться на ногу.

Генштаб Збройних сил закликає українців бути пильними.

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