Окупанти навіть мінують дороги, які самі "узгоджували" для гуманітарного коридору - Зеленський

Готові людей вивозити лише під камерами своїх пропагандистів.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як російські військові цинічно вчиняють щодо людей, які опинилися в облозі. Вони не просто не дають коридор для вивезення, але ще й створюють смертельну небезпеку.

Про це він розповів у вечірньому зверненні 7 березня.

«Була домовленість про гуманітарний коридор, замість неї спрацювали російські танки, "Гради", міни. Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвозу продуктів і ліків для людей, для дітей у Маріуполь. Вони знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей», - зазначив президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського ввечері дванадцятого дня війни. «Я залишаюсь у Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюсь. Стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій війні!». Звернення Президента України Володимира Зеленського ввечері дванадцятого дня війни. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 7 березня 2022 р.

Проте він наголосив, що російська пропаганда не залишається осторонь цього і окупанти створюють для своїх журналістів картинку «визволителів».

«Але до цього вони роблять так, щоб відкрився невеличкий коридор на окуповану територію, на кілька десятків людей. Не так у Росію, як до пропагандистів, до них на телекамеру. Мовляв, ось хто рятує… Просто цинізм, просто пропаганда, нічого більшого. Жодного гуманітарного сенсу», - додав Зеленський.

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