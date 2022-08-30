Окупанти навмисно обстріляли евакуаційну колону авто мирних жителів на Запоріжжі - Федоров

У понеділок, 29 серпня, російські військові спеціально обстріляли колону авто мирних мешканців в сірій зоні Запорізької області, які стояли в черзі на виїзд на підконтрольну територію України.

Люди були змушені ховатися або під машинами, або з боку авто. За даними місцевої влади, на щастя, постраждалих немає.

Про це в ефірі спільного телемарафону розповів міський голова Іван Федоров.

"Після Мелітополя люди їдуть до Василівки, з якої виїжджають через єдину транспортну артерію до підкрольної території уряду України. Вчора був досить сумний факт, коли рашисти навмисно випустили велику кількість автівок з Василівки і в сірій зоні розстріляли колону з нашими цивільними мешканцями. На відстані 50-100 м були вибухи, наші люди мусили вибігати з машин і ховатися під машинами або з іншого боку під машинами Вчора рашитси навмисно розстріляли наших цивільних . На щастя, потсраждалих немає. Ми розуміємо, що окпанти роблять все, щоб люди не хотіли виїжджати з тимчасово окупованих територій, щоб там їх використовувати як заручники", - сказав міський голова.

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