Окупанти навмисно палять українські ліси: що відбувається з природою (моторошне відео)

Окупанти навмисно палять українські ліси та влаштовують екоцид.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Ліс горить, все горить, вигорає. Там, де йдуть бойові дії, там просто спалена земля. Все вигорає. Якщо не тушити, то воно вигорить все, а якщо тушити, то ти вже ціль", – розповідають оператори БПЛА Нацгвардії.

Через знищення понад 6 тисяч гектарів лісу, почав змінюватись рівень ґрунтових вод. Подекуди почали з’являтись болота, а рівень води в деяких озерах різко почав підніматись.

Знищення лісів на Донеччині у майбутньому відчують і в сусідніх областях. Весь Південний Схід України все частіше накриватимуть пилові бурі з Середньої Азії.

Моторошні кадри лісових пожеж – у відео

Окупанти навмисно палять українські ліси. «Ліс горить, все горить, вигорає. Там, де йдуть бойові дії, там просто спалена земля. Все вигорає. Якщо не тушити, то воно вигорить все, а якщо тушити, то ти вже ціль», – розповідають оператори БПЛА Нацгвардії. Через знищення понад 6 тисяч гектарів лісу, почав змінюватись рівень ґрунтових вод. Подекуди почали з’являтись болота, а рівень води в деяких озерах різко почав підніматись. Знищення лісів на Донеччині у майбутньому відчують і в сусідніх областях. Весь Південний Схід України все частіше накриватимуть пилові бурі з Середньої Азії. Моторошні кадри лісових пожеж – у відео Опубліковано МВС України Пʼятниця, 28 липня 2023 р.

Нагадаємо, у Мінприроди оцінили вартість збитків для довкілля від війни: щодня — 4 млрд гривень.

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