Окупанти навмисно використовують хімічну зброю проти ЗСУ в районі Кринок - ISW

Окупанти 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, очевидно, використовують хімічну зброю проти українських військових. Це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є РФ.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

У п'ятницю, 22 грудня, 810-та окрема бригада морської піхоти РФ опублікувала у своєму Telegram-каналі допис, в якому розповіла про радикальну зміну тактики, яку окупанти застосовують проти українських військових у Кринках Херсонської області.

"У повідомленні стверджується, що підрозділи 810-ї морської піхотної бригади морської піхоти провели ротацію в районі Кринки і застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на українські позиції, щоб викурити українські сили з їхніх позицій і піддати їх обстрілу з різних видів зброї", — йдеться у звіті.

Загарбники також опублікували кадри, на яких видно, як таку К-51 скинули на українську позицію, ймовірно, в Кринках.

Аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS — різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями.

Аналітики наголосили, що Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє використання гранат К-51, і РФ є державою-учасницею КЗХЗ від 1997 року.

У ЗСУ поки не можуть підтвердити інформацію аналітиків.

"У нас поки що немає верифікованих даних про це. Ми вивчаємо обстановку, збираємо дані з різних напрямків у зоні нашої відповідальності. Якщо буде зафіксований такий факт, і він буде підтверджений, звісно, він буде і оприлюднений", - заначила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни інформували, що ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Херсонщини і перекидають туди підкріплення, а в російських військ там виникли нові проблеми.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Те, що не показують! Ексклюзивне відео бою вертолітників на Херсонщині

Читайте провідні новини: