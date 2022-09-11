Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - розвідка

Командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції.
Окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії Росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14.00 зайти в укриття і перебувати там до «особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.
У розвідці наголосили, що російські війська та окупаційна адміністрація повинні залишити територію ЗАЕС та міста Енергодар.
Раніше стало відомо, що запорізька АЕС повністю зупинена.
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