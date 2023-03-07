Окупанти наймають на ЗАЕС росіян без достатньої кваліфікації через брак персоналу – Центр нацспротиву

Окупанти знизили вимоги для працевлаштування на Запорізьку АЕС.

У Енергодарі російські загарбники знизили вимоги для працевлаштування на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію через дефіцит працівників.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог має кадровий дефіцит на захопленій Запорізькій атомній електростанції й відтак намагається його подолати за будь-яку ціну", - йдеться у повідомленні.

Окупаційне керівництво ЗАЕС знизило вимоги для деяких вакансій на станції для того, аби можна було ввезти відповідний персонал з Росії та замінити ним українців, які в більшості відмовляються укладати договір з "Росатомом".

Ситуація на ЗАЕС

На початку березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС, що у Енергодарі, міжнародні спостерігачі зафіксували детонації та звуки артилерійських обстрілів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що Росія може намагатися стримати потенційний контрнаступ ЗСУ на півдні України, посилюючи загрози навколо незаконно захопленої ними Запорізької АЕС.

Як повідомили в "Енергоатомі", окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу із Запорізької АЕС.

Читайте також: