Окупанти наживаються на людському горі: яка ситуація в Маріуполі 20 червня

Окупанти наживаються на людському горі: яка ситуація в Маріуполі 20 червня

У зруйнованому Маріуполі окупанти влаштували "бізнес на кістках", вони продовжують використовувати маріупольців як "живий щит" та оголосили полювання на підлітка, який зірвав прапор РФ. За даними росЗМІ, полонених командирів "Азова" з "Азовсталі" вивезли до Москви.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 19 червня.

У Маріуполі підліток зірвав прапор РФ: окупанти оголосили на нього полювання

В окупованому та розбомбленому Маріуполі місцеві мешканці продовжують чинити опір окупантам. На відео, яке з'явилося у телеграм-каналі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, відважний хлопець зняв російський прапор та викинув його на території занедбаної будівлі. Окупанти оскаженіли від такого вчинку підлітка і оголосили на нього полювання, обіцяючи "денацифікувати".

"Бізнес на кістках": як спритна "влада" у Маріуполі організовує поховання загиблих за 20 тис. грн

В окупованому Маріуполі вкрай складна ситуація із похованнями загиблих. Для цього нова "влада" видає родичам безкоштовну дерев'яну труну без оббивки. Втім, чекати на неї потрібно від семи до 14 днів. Протягом цього часу трупи лежать у так званому морзі просто неба. Його росіяни облаштували в районі гіпермаркету "Метро"

Тим часом заробити на людському горі вирішили представники "влади". Заступник Жовтневої райадміністрації окупантів Дмитро Адамов разом з партнером з Макіївки організував бізнес "порішати поховання". Обійдеться це у 20 тис. грн.

Окупанти продовжують ховати військову техніку серед житлових кварталів Маріуполя

Російські загарбники продовжують використовувати маріупольців, як "живий щит", навіть коли немає бойових дій поблизу міста. В окупованому Маріуполі окупанти ховають техніку серед житлових кварталів міста. Навіть зараз, коли немає бойових дій поблизу міста.

Командирів "Азову" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві

Російські ЗМІ пишуть, що командирів "Азова", яких взяли у полон на маріупольському заводі "Азовсталь" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві. Українська сторона поки не коментує цю інформацію.

Нагадаємо, українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська з позивним "Тайра" записала перше відео після звільнення з російського полону.

Андрющенко показав, як в Маріуполі виживають люди

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