Окупанти не дають людям на Запоріжжі отримати гуманітарну допомогу, а вони виходять на протести непокори

Окупанти не дають людям на Запоріжжі отримати гуманітарну допомогу, а вони виходять на протести непокори

Війська ворога навіть вриваються на богослужіння із попередженнями.

Понад тисяча людей змогли вирватися сьогодні з окупованого Енергодару. Колона з евакуйованими їхала майже сім годин, до Запоріжжя люди діставалися автобусами та приватним транспортом у супроводі Червоного Хреста. Чи вдасться проїхати колоні, було неясно до останнього. Тим часом в окупованих містах - не вщухають мітинги проти російської агресії.

Про це йдеться в ТСН.

Довжелезна колона автобусів та легковиків – сім годин в дорозі. Люди нарешті у безпеці. У Запоріжжя ті, кому пощастило втекти з-під влади окупантів, заїжджають вже після комендантської години.

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Чи вдасться жителям Енергодара вирватись з полону окупантів, було неясно до останнього. Напередодні з окупантами начебто домовились: із Запоріжжя на окуповані території мають доправити воду, одяг, ліки та харчі. Звідти – вивезти людей. «На сьогодні наче таки досягнута домовленість, тому поспішаємо, веземо не тільки гуманітраний груз, а й і життєво необхідні ліки для дітей хворих на діабет. Ми веземо інсулін», - розповідає голова запорізької обласної організації товариства Червоного хреста Оксана Бекетова.

Натомість попри обіцянки зранку росіяни блокують гуманітарний вантаж – практично на першому ж своєму блокпосту.

«Повністю була підготовлена колона з автобусів і 5 вантажівок. Наші війська її пропустили, вона дійшла до Василівки. Там її розвернули російські війська», - розповідає голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Після багатогодинних перемовин владі таки вдалось домовитися щодо коридору для цивільних, що евакуюються з Енергодара.

Напередодні у місті попрощалися з двома бійцями, які загинули під час оборони атомної станції. Найбільша у Європі АЕС зараз під контролем окупантів. Персонал четверту добу утримують в заручниках. Фахівці кажуть, атомка – у небезпеці. Показники радіаційного фону намагаються контролювати дистанційно.

«Система моніторингу, яка функціонувала онлайн на сайті АЕС, зараз не працює, тому силами лабораторій на місцях здійснюються аналізи», х розповідає директор департаменту захисту довкілля Запорізької обласної військової адміністрації Сергій Карпій.

На півдні регіону ситуація теж складна. Будь-які перемовини щодо виїзду людей росіяни вести відмовляються. В окупованих містах не вщухають акції протесту – у Бердянську люди виганяють автівку з літерою Z з головної площі міста.

У Мелітополі російські нацисти намагаються заборонити мітинги. Одного учасника акції вже заарештували. А сьогодні увірвалися до церкви, де містяни зібрались на богослужіння.

Російські військові анонсують роздачу російських паспортів та закликають жителів співпрацювати із ними. Селян намагаються заохотити до посівної.

Мелітопольщина натомість відповідає масштабними акціями непокори.

В окупованих Пологах окупанти займаються мародерством, центр міста фактично знищено. Але тим часом втрачають техніку – під Токмаком бронемашина росіян провалилася під міст.

Протягом останньої доби українські військові знешкодили позашляховик окупантів, ще один «Тигр» захопили, зараз ця машина слугуватиме вже нашим захисникам. Тим часом ситуація на південному напрямку області залишається складною. За інформацією ТСН, для підвозу техніки й живої сили росіяни намагаються відновити залізничне сполучення Мелітополя з Кримом.

ТСН.ua

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