Окупанти не хочуть йти на штурм у Херсонській області: що вони роблять

На Херсонщині російські військові ламають свої човни, щоб уникнути штурму островів Дніпра.

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

"Солдати навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та навіть передають координати Силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива", – йдеться у повідомленні.

За словами партизанів, у 126-й окремій бригаді берегової оборони ЗС РФ зафіксовано три службові розслідування, пов'язані з саботажем. Що стало для російського командування справжньою проблемою.

Вони закликали й інших російських військових наслідувати їхній приклад.

"Така проста дія, як пошкодження човна, може врятувати вас від неминучої смерті. Ці острови вам не потрібні, а виконання наказів командування це шлях в один кінець", – підсумували партизани.

Нагадаємо, російська армія намагається переміститися на правий берег річки Дніпро у Херсонській області. Ворогу це може вдатися, однак велика повномасштабна висадка малоймовірна.

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