Окупанти не контролюють Соледар і не можуть оточити Бахмут – ISW

Якщо росіянам і вдасться захопити Соледар це не означатиме, що вони змогли оточити Бахмут.

Російські загарбники не контролюють Соледар на Донеччині. Навіть якби окупанти зуміли захопити місто, то вони все одно не змогли б оточити Бахмут.

Про це йдеться у повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

"ISW тільки 10 січня спостерігала візуальне підтвердження присутності сил групи "Вагнер" в центрі Соледара. Однак реальність поквартального контролю над місцевістю в Соледарі затьмарюється динамічним характером міських боїв, і російські війська протягом декількох місяців в значній мірі намагалися домогтися значних тактичних успіхів в районі Соледара, - йдеться у звіті.

Фото/мапа: Американський Інститут вивчення війни

Експерти розповіли, що 10 січня сили групи "Вагнера" продовжили наступ у Соледарі.

"Група "Вагнера", ймовірно, сподівається розвинути недавні незначні тактичні успіхи, направивши в цей район більше елітних бійців. На кадрах з геолокацією, опублікованих 9 січня, видно, як сили групи "Вагнера" б'ються в центрі Соледара. Група Telegram, пов'язана з "Вагнером", 10 січня опублікувала додаткові кадри сил групи "Вагнер" біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара і заявила, що ПВК працює над зміцненням позицій в цьому районі", - відзначили експерти і додали, що офіційних підтверджень про захоплення Соледара окупантами немає.

Бої за Соледар

У Соледарі Донецької області ситуація – критична. Позиції та будівлі переходять із рук у руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих.

11 січня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що Соледар не перебуває під контролем російської армії.

Раніше радник ОП Олексій Арестович повідомив, що окупанти взяли Соледар у напівохоплення, а трасу Бахмут-Соледар – під вогневий контроль. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомляла про важкі бої за утримання Соледара.

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