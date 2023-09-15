Окупанти не мають резервів для весни 2024 року: експерт назвав плани ворога

У російських військ поки що немає нестачі особового складу, однак вже зараз ворожі генерали бачать, що в них немає резервів для боїв навесні 2024 року. Тому генерали наполягають на другій хвилі мобілізації.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю Obozrevatel.

Жирохов пояснив, що означає перекидання на фронт на Луганщині 25-ї російської армії. Про це факт повідомляла українська військова розвідка і пов’язувала такі дії ворога із великими втратами.

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"Поки що нестачі особового складу в росіян немає. Перекидання певних підрозділів свідчить про те, що шляхом активних наступальних дій скорочуються не лише наші резерви, а й резерви росіян, які вимушені їх перекидати по різних ділянках фронту", – вважає експерт.

У росіян немає резервів для весни-2024

Жирохов зазначив, що поки що резерви у російських окупантів є: це кадрова армія, підсилена мобілізованими.

"Але вже зараз російські генерали бачать, що в них немає резервів для весни 2024 року. Саме тому вони наполягають на тому, щоб почалася друга хвиля мобілізації в Росії. Поки що Путін від цього відбивається, але ситуація на фронті свідчить про те, що, найімовірніше, такий крок буде", – прогнозує військовий експерт.

Він додав, що всі ці "затикання дірок якимись кадровими арміями" не вирішують кардинально ті завдання, які стоять перед російськими загарбниками на фронті.

Скільки військових треба Росії на весну: скільки вона збере

За оцінками Жирохова, для війни проти України навесні 2024 року росіянам знадобиться близько 300-400 тис. бійців.

"Це підйомна для Росії цифра, країна велика. Питання буде лише в якості цього особового складу. Але те, що вони зможуть знайти стільки людей, для мене не питання", – зазначив експерт.

Він також зауважив – некоректно стверджувати, що ці російські бійці будуть погано озброєні, адже бронетанкові заводи в РФ працюють у три зміни, як і заводи з виробництва стрілецької зброї.

"Кількість снарядів, які виробляє РФ, вже більша, ніж виробляється в Європі. У них, на жаль, ще є потенціал, з яким вони можуть воювати і далі", – переконаний Жирохов.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на російські джерела повідомили, що окремі чиновники РФ серйозно готуються до другої хвилі мобілізації і сподіваються провести ще одну хвилю мобілізації в резерв восени.

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