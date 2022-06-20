Росіяни не могли захопити одну вулицю у Рубіжному майже місяць, втратили 70% роти - полонений окупант

Росіяни не могли захопити одну вулицю у Рубіжному майже місяць, втратили 70% роти - полонений окупант

Ворог зазнає величезних втрат у боях на сході України. Полонений окупант розповів, що одну вулицю у Рубіжному росіяни не могли захопити майже місяць.

У місті Рубіжне Луганської області у боях за одну вулицю російсько-окупаційні війська втратили 70% від роти, і не могли взяти її майже місяць.

Про це розповів полонений уродженець Луганська, якого мобілізували на війну з лав так званої "народної міліції лнр".

"Вулицю Леніна (зараз Володимирська — ред.) ми проходили загалом тижні три, може, чотири. За цей час були великі руйнування, великі втрати… від роти відсотків 70", - говорить віню

При цьому, варто зазначити, що у східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше у 20 разів.

Полонений додав, що втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. І з Рубіжного "підкріплену" таким чином бригаду відправили на Сєвєродонецьк. Там українські військові зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. Це спонукало загарбників здатися, щоб принаймні зберегти життя.

Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ.

Нагадаємо, окупанти від початку війни зруйнували 11,3 тис. житлових будинків у Луганській області.