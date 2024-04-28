Окупанти не можуть контролювати своїх найманців: кубинці вбили російського командира – "Атеш"

Збройні сили Росії не в змозі контролювати найманців із глобального півдня. За інформацією партизанів, кубинські найманці, що воюють на Покровському напрямку у складі 428-го мотострілецького полку, ліквідували свого командира. Причиною стали постійні приниження, побої та забирання зарплати у солдатів-найманців із Латинської Америки.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

За даними руху, безпосередні виконавці, які ліквідували російського командира, вже етаповані до Ростовської області РФ.

Зокрема, командування полку звернулося до Генштабу з проханням замінити іноземних найманців на російських солдатів. Партизани додали, що їхній агент і надалі стежитиме за ситуацією та інформуватиме про нові деталі.

"Можемо зробити висновок, що такі ситуації виникають періодично, але вони не стають публічними. Російське керівництво не шкодує життя навіть своїх громадян, не кажучи вже про іноземців. Подумайте двічі, перш ніж наважитися на такі підробітки", - попередили партизани.

Нагадаємо, росіяни все активніше заманюють найманців-іноземців воювати проти України. Але часто на полі бою ті опиняються без знання мови, не проходять навчань. Нерідко найманці самі здаються у полон, бо розуміють, що на передовій проживуть лічені години.

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