Окупанти не можуть ні зірвати, ні уповільнити залізничне постачання в Україні - Арестович

Окупанти не можуть ні зірвати, ні уповільнити залізничне постачання в Україні - Арестович

Олексій Арестович розказав, як впливають обстріли окупантів по залізничній інфраструктурі, і чи контрольована ситуація.

Олексій Арестович заявив, що намагання Росії пошкодити залізничну інфраструктуру в Україні – марні. Ті втрати, які вони завдають, відновлюються за добу, за дві-три.

Про це радник голови Офісу президента сказав в ефірі 24 каналу.

"Дивіться, засобами, які є в Російської Федерації, а саме – крилатими ракетами повітряного базування або "Іскандерами", неможливо зірвати залізничне постачання в Україні, навіть уповільнити неможливо", - зазначив він.

Він підкреслив, що росіяни "кидають в топку" останні резерви російської армії і російська армія виконує безглузді накази російського політичного керівництва, заздалегідь знаючи, що не вийде.

"Тобто російським генералам не вистачає сміливості вийти і сказати, що не вийде, що припиніть вбивати людей і збережіть що-небудь для Росії. У Росії від Калінінграда до Курил немає військ. От зараз таліби підуть в наступ, все, у них немає чим зупиняти. Всі десять армій тут. Ну, у мене навіть іноді враження, що Путін - шпигун, американський, або китайський, завдання якого розвалити Росію. Тому так ефективно, як це робить він, я взагалі не можу уявити, щоб хтось якось міг так вправно знищувати Росію як державу", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, у МВС пояснили, чому росіяни збільшили удари по залізниці України.

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