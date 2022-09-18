Окупанти не можуть піти в наступ на правому березі Дніпра: військовий експерт розповів про ресурси росіян

Там утворився "мішок". Важливо лише цей мішечок зав’язати.

Окупанти не можуть піти в наступ на правому березі Дніпра, таких ресурсів у них немає.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник під час телемарафону.

"Вогняний контроль – на нашому боці. На мій погляд, там склався "мішок". Важливо лише цей мішечок зав’язати", – сказав експерт.

За його словами, "зашморг, що накинутий, помаленьку потрібно стягувати. Наразі там склалася класична ситуація – "тактика малих порізів". А насправді – фізичне виснаження противника.

"Воює не танк, і не гармата, воює людина, а зброя – лише інструмент. Людина стомлюється. Думаю, точка абсолютного виснаження угруповання на правому березі Дніпра обов’язково прийде: через декілька днів, тижнів, а, можливо, через декілька місяців. Поспішати нам ніяк. Кожен наш крок має будуватися виключно на здоровому глузді, на стратегічній терплячості і розумінні, що нас солдат безцінний", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі розташовані 450 могил.

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