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Окупанти не можуть йти у наступ на Харківщині, бо їх затисли українські військові - СБУ

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Окупанти не можуть йти у наступ на Харківщині, бо їх затисли українські військові - СБУ

Фото: Telekram-канал СБУ

Українські військові настільки затисли окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть “виконати” наказ про наступ. 

Українські захисники, які методично знищують окупантів та їхню техніку, настільки затисли росіян на Харківщині, що ті не можуть виконувати надані їм накази про наступ.

Про це свідчить телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

За словами одного з окупантів, він з іншими військовими злочинцями РФ вже місяць “сидить” в одному з сіл Харківщини. Піти в наступ вони не можуть, бо українська армія кожен раз відкидає їх.

Окупанти між тим визнають високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників, тож бажаючих йти в наступ немає.

“Наші усі в паніці. У наступ йти ніхто не хоче. Техніку роз'ї**ли, міномети роз'ї**ли - все пиз*ец, залишилися без ні*уя. Ось наступ. І так тиждень”, – жаліється рашист.

Нагадаємо, що у Москві сформували полк, який набирає найманців на війну з Україною.

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