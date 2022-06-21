Окупанти не можуть загасити пожежу на "вишках Бойка": вогонь дістався свердловини

Окупанти не можуть загасити пожежу на "вишках Бойка": вогонь дістався свердловини

Вогонь дістався свердловини вишок, тому корабель окупантів не може підійти до них.

Окупанти не можуть загасити пожежу на захоплених бурових платформах у Чорному морі, які ще називають "вишками Бойка". Вогонь дістався свердловини.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"На даний період, намагався наш корабель підійти, але не зміг, вогонь безпосередньо підійшов до свердловини", - заявила кримська колаборантка Ольга Ковітіді.

За її словами, пошук людей, які знаходились на платформах, результатів не дав. На місці пожежі працюють також військові.

Нагадаємо, в анексованому Криму заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі.

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