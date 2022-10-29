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Окупанти не можуть запустити ЗАЕС на повну потужність

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Окупанти не можуть запустити ЗАЕС на повну потужність

Фото: Енергоатом

У так званих нових керівників Запорізької атомної станції проблеми із налагодженням роботи АЕС.

Незаконне "керівництво" Запорізької АЕС продовжує вимагати від працівників підписати контракт з російською компанією "Росатом". Після того, як окупанти створили нову компанію для керування захопленою ЗАЕС, у нових "керівників" проблеми із налагодженням роботи.  

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Насамперед росіянам не вдається запустити АЕС на повну потужність. В тому числі та через те, що працівники АЕС відмовляються підписувати нові договори із "Росатомом". Попри тиск з боку окупантів, персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що впродовж тимчасової окупації, місто Енергодар, де розташована АЕС, покинули понад 80% цивільного населення. 

Центр національного спротиву закликає усіх громадян на тимчасово окупованих територіях виїжджати на підконтрольну територію України. 

Терор росіян на ЗАЕС

Російська армія 4 березня захопила місто Енергодар Запорізької області, згодом розмістивши свої війська на території Запорізької атомної станції.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

Пізніше окупанти почали викрадати працівників АЕС, так, 17 жовтня, росіяни викрали начальника служби інформаційних технологій та помічника генерального директора станції.

За даними НАЕК "Енергоатом", окупанти готуються втікати з Енергодару – вони масово грабують готелі, вивозячи звідти майно.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія провели ротацію на ЗАЕС, а працівникам станції заборонили виїзд з міста.

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