Окупанти не можуть завдати масованого ракетного удару по всій території України - Жданов

Російські окупанти наразі не можуть завдати масованого ракетного удару по всій території України.

Росіяни, через те, що не залітають своєю авіацією в наш повітряний простір, не можуть завдати масованого ракетного удару по всій території України.

Про це “24 каналу” повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, зараз росіяни мстяться українцям за успіхи на фронті, тому обстрілюють наші території з РСЗВ. Головна мета окупантів - посіяти хаос та паніку серед мирного населення.

“Удари по інфраструктурі потребують високоточних ракет, а їх, як я розумію – все менше і менше. На мою думку, росіяни не можуть нанести удар одночасно по всій українській критичній інфраструктурі”, – наголосив військовий експерт.

Також він додав, що росіяни почали лякати Польщу, що завдадуть удару по аеродрому, щоб зупинити постачання Україні зброх. Проте для цього потрібно буде розбомбити і всю залізничну дорогу.

"А Польща - член НАТО і вдаривши по ній, ви заграєте з усім Альянсом, який може відповісти", – резюмував Жданов.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ на півдні "демілітаризували" два ворожі гелікоптери.

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