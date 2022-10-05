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Окупанти не можуть завдати масованого ракетного удару по всій території України - Жданов

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Окупанти не можуть завдати масованого ракетного удару по всій території України - Жданов

РСЗВ "Смерч" / Фото: Міністерство оборони Росії

Російські окупанти наразі не можуть завдати масованого ракетного удару по всій території України.

Росіяни, через те, що не залітають своєю авіацією в наш повітряний простір, не можуть завдати масованого ракетного удару по всій території України.

Про це “24 каналу” повідомив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами,  зараз росіяни мстяться українцям за успіхи на фронті, тому обстрілюють наші території з РСЗВ. Головна мета окупантів - посіяти хаос та паніку серед мирного населення.

“Удари по інфраструктурі потребують високоточних ракет, а їх, як я розумію – все менше і менше. На мою думку, росіяни не можуть нанести удар одночасно по всій українській критичній інфраструктурі”, – наголосив військовий експерт.

Також він додав, що росіяни почали лякати Польщу, що завдадуть удару по аеродрому, щоб зупинити постачання Україні зброх. Проте для цього потрібно буде розбомбити і всю залізничну дорогу.

"А Польща - член НАТО і вдаривши по ній, ви заграєте з усім Альянсом, який може відповісти", – резюмував Жданов.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ на півдні "демілітаризували" два ворожі гелікоптери.

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Дата публікації
Перегляди
537
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