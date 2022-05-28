Окупанти не оточили Сєвєродонецьк, але розпочали штурм. Вони погано воюють у місті – ISW

Окупанти не оточили Сєвєродонецьк, але розпочали штурм. Вони погано воюють у місті – ISW

Російські військові розпочали прямі атаки на Сєвєродонецьк, попри те, що не повністю оточили місто. Втім, аналітики вважають, що в такій місцевості вони погано себе показали і навряд чи зможуть швидко просунутися містом.

Українські війська продовжують підтримувати оборону на території Східної України та уповільнили більшість російських ліній просування.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Війська РФ, ймовірно, продовжать поступове просування і, можливо, досягнуть успіху в оточенні Сєвєродонецька найближчими днями, але російські операції навколо Ізюма залишаються в глухому куті, і російські сили, ймовірно, не зможуть збільшити темп свого просування.

Аналітики наголосили, що російські війська погано діяли у міській місцевості впродовж усієї війни та навряд чи зможуть швидко просуватися в самому Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, 27 травня росіяни намагалися протиснутися у Сєвєродонецьк, атакували позиції наших військових в районі Устинівки. У Сєвєродонецьку четверо загиблих мирних жителів.

Бої за Сєвєродонецьк стають жорстокішими, але місто не в оточенні