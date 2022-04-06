Окупанти не полишають спроб штурму міста: яка ситуація в Маріуполі зранку 6 квітня

Окупанти не полишають спроб штурму міста: яка ситуація в Маріуполі зранку 6 квітня

Що відбувається в Маріуполі.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Окупанти не полишають спроб штурму міста. Українські захисники сорок другу добу тримають героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів російських загарбників.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 5 квітня.

Арестович розповів, що для РФ Маріуполь має ключове значення

"У Маріуполі певне затишшя. Ворог виснажився, але він накопичує резерв, щоб піти в новий масштабний наступ. Туди перекидають останній резерв армії Росії - Маріуполь має для них ключове значення", - зауважив Арестович.

Також він додав, що українські війська утримують у Маріуполі капітальну споруду - справжню фортецю, взяти яку буде дуже непросто.

Допомагали руйнувати місто: депутати від "ОПЗЖ" в Маріуполі були інформаторами ворожої армії

Маріупольські депутати від партії “Опозиційна платформа — За життя” надавали інформаційну підтримку окупаційній ворожій армії, фактично коригуючи вогонь, яким було знищено критичну інфраструктуру міста, що призвело до гуманітарної катастрофи.

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Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну: СБУ

"За наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито "українці використовують мирних мешканців, як живий щит". Хоча це відверта маячня.

Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах", - говорять у СБУ.

Мер Маріуполя назвав суму, яка потрібна для відбудови міста після окупантів

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що відбудова зруйнованого російськими військами міста після перемоги України у війні обійдеться в щонайменше 11,5 млрд доларів. Він вважає, що на відбудову Маріуполя слід брати кошти із заморожених через санкції рахунків громадян РФ.

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14-річна Альона з Маріуполя два тижні з родиною прожила під обстрілами і знімала все для родичів в Донецьку

День за днем Альона знімала трохи відео - як вони виживають і що відбувається довкола. "Знімати я почала десь п'ятого березня, мені стало нудно - просто тому що вирішила показати родичам. Дядькам, тіткам, бабусям, дідусеві, які в Донецьку. Щоб подивилися, в яких ситуаціях ми були", - каже дівчинка.

Арестович описав подальші дії Росії в Маріуполі та зоні ООС

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що зараз російські війська сконцентруються на спробі захопити Маріуполь та оточити українські війська в зоні ООС. Тому що президентові РФ Володимирові Путіну треба показати росіянам хоча б якусь перемогу.

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Російські окупанти обстрілюють Маріупольський порт: є поранені

Російські військові обстріляли судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів Маріуполя. Через пробоїну цивільне судно тоне в порту.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують блокувати та обстрілювати з артилерії Харків, не полишають спроб штурму Маріуполя. Успіху не мають. Ворог також активно застосовує заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси.

Як дівчинка Альона та її мама Лариса 2 тижні виживали у заблокованому Маріуполі

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