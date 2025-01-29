Окупанти не припиняють спроб форсувати Дніпро: журналістка розповіла про способи ворога

Російські загарбники не припиняють спроб форсувати Дніпро на Херсонщині і використовують для досягнення даної цілі кілька способів.

Про це в етері Еспресо заявила херсонська журналістка, редакторка видання Кавун.City Євгенія Вірлич.

Вона заявила, що за її інформацією, у даному регіоні бої ведуться на постійній основі.

"Це чують мешканці міста. Це постійно чутно, особливо, якщо врахувати, що дуже велика частина міста розташована вздовж Дніпра. То це дуже добре чутно і можна розрізнити навіть де саме це відбувається. Вони не припиняють спроб форсувати Дніпро тим чи іншим способом. Способів у них теж декілька. Вони намагаються форсувати його в кількох місцях. І наші Сили оборони це також фіксують, активно протидіють. Це насправді дуже страшно, і в цих місцевостях, де вони прострілюють, дуже часто намагаються саме там під завісою власних обстрілів рухатись вперед", - зазначила вона.

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Крім того, російські загарбники посилюють так звані безпекові заходи на лівобережжі Херсонщини, розуміючи, що тамтешнє населення налаштоване до них не дружньо.

"Тому вони (росіяни, - ред.) вимикають зв'язок, вони зайвий раз перевіряють місцевих, вони продовжують грабувати місцевих безпосередньо неподалік зони обстрілу там 10-15 кілометрів. Вони залякують своїми ж обстрілами місцевих для того, щоб перемикнути увагу і щоб не звертали увагу на те, що вони посилюють свій рух", - розповіла журналістка.

Вірлич розповіла, що ворог може навмисно створювати проблеми зі світлом у Каховці, щоб обмежити місцевому населяю доступ до звʼязку.

"Десь тиждень тому ми помітили, і наші колеги також, які ведуть, наприклад, кримські пабліки, помітили перекидання техніки з Керченського напрямку в бік Херсонщини. І також ми там помічали певний рух в районі Каховки, Олешок. В Каховці дуже великі проблеми зі світлом, і, скоріш за все, росіяни навмисне ці проблеми вчиняють, щоб і зв'язок лежав, щоб зайвий раз не повідомляли про їхні рухи. І це все свідчить, власне, про те, що вони вчергове намагаються просунутись вперед в бік правого берега", - додала Євгенія Вірлич.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині поліцейський автомобіль підірвався на міні під час евакуації хворого.

Також ми інформували, що командування ЗС РФ на лівому березі Херсонщини катує відмовників.

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