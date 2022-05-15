Окупанти не припиняють наступу на сході та збирають 2500 резервістів на кордоні - Генштаб

У Генштабі доповіли про ситуація на фронті на 81-шу добу війни.
На 81-шу добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської, Херсонської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.
Про це заявили у Генштабі ЗСУ.
"Командування збройних сил російської федерації намагається комплектувати та поповнювати втрат своїх військ за рахунок резервістів. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні", - йдеться в повідомленні.
Також у Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджували на утриманні зайнятих позицій. Загарбник роблять все, аби не допустити просування наших військ до державного кордону України.
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