Окупанти не припиняють обстріли Миколаївської області: є загиблі та поранені серед мирного населення

Окупанти не припиняють обстріли Миколаївської області: є загиблі та поранені серед мирного населення

За минулу добу у Миколаївській області внаслідок обстрілів російських окупантів було поранено 17 цивільних.

Під обстріли потрапив Миколаїв та громади Баштанського і Миколаївського районів, зокрема, Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Воскресенська та Первомайська.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Так, у громадах, які були під ворожим вогнем, пошкоджено житлові будинки, соціальні об'єкти та виробнича інфраструктура.

"На жаль, є загиблі та поранені. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 17 людей. Дітей серед постраждалих немає", - зазначила Замазєєва та додала, що усі постраждалі були доправлені до медзакладів і отримують необхідну допомогу.

Загалом станом на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувають 266 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 74 постраждалих отримали допомогу амбулаторно, уточнила голова облради.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 121-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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