Окупанти не припиняють обстрілювати Харківщину: як минула доба в області

Протягом минулої доби,14 листопада, російська армія обстрілювала мирне населення міст і сіл Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів, що поруч з лінією зіткнення. У Куп'янському районі поранення отримали дві жінки 66 та 62 років та чоловік 50 років.

Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь. Через обстріли росіян у селі Болдирівка Куп'янського району горіли склади з зерном.

У понеділок у Харківській області на мінах підірвалися четверо мирних мешканців. Постраждали троє залізничників та один енергетик. Працівників, які підірвалися біля залізничної станції Цупівка шпиталізували з пораненнями. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. 41-річний електромонтер "Харківобленерго" також опинився у лікарні. Його стан середній.

"Вкотре закликаю усіх пам'ятати про небезпеку від мін та нерозірваних боєприпасів. Будьте максимально обережні та уважні", - наголосив Синєгубов.

З його слів, протягом 14 листопада піротехніки ДСНС знешкодили 141 вибухонебезпечний предмет. Втім, мінна небезпека все ще дуже висока.

Нагадаємо, вранці 15 листопада російська армія вдарила чотирма ракетами по передмістю Запоріжжя. Ймовірно, було застосовано ракети С-300.

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