Окупанти не припиняють обстрілювати Київщину: де найбільші руйнування і які напрямки під прицілом росіян

Окупанти не припиняють обстрілювати Київщину: де найбільші руйнування і які напрямки під прицілом росіян

На Київщині - понад 40 ворожих обстрілів за добу.

У Київській області окупанти за минулу добу 27 березня 40 разів обстрілювали житлові масиви та соціальну інфраструктуру.

Про ситуацію на Київщині станом на 28 березня розповів голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

Зазначається, що найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російських військ зазнали райони:

Бучанський (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади),

Броварський (Великодимерська громада),

Вишгородський (Димерська, Іванківська громади)

Найнебезпечніші напрямки:

Житомирська траса,

Буча – Ірпінь – Гостомель,

Немішаєве,

Дмитрівська громада,

Макарівська громада,

північ Вишгородського району

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

"Білоцерківський, Фастівська та Обухівський райони. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів", - каже голова ОВА.

Бориспільський район

На території Золочівської громади впали уламки збитої ворожої ракети на садовий будинок. Жертв немає.

Бучаський район

Макарівська, Ірпінська, Гостомельська громади - обстріли.

Села Петрушки, Шпитьки, Святопетрівське - обстріли.

Борщагівська та Вишнівська громади - ракетні удари.

Бородянська, Гостомельська, Дмитрівська громади - переміщення ворога.

Бучанська та Немішаївська громади - ворог окопався.

Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.

Броварський район

У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.

Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.

Вишгородський район

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.

Славутич повністю ізольований.

Нагадаємо, частина Києва через обстріли знову залишилася без світла.

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