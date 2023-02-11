Окупанти не припиняють обстрілювати прикордоння Сумщини із мінометів та ствольної артилерії

Втрат серед особового складу та техніки, на щастя, немає. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Окупанти не припиняють обстрілювати прикордоння Сумської області із мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" 11 лютого.

Від 11:50 до 12:58 повідомили про 17 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Від 13:30 до 13:55 повідомили про 11 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Від 14:15 до 14:35 повідомили про вісім приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Нововасилівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Від 16:25 до 16:35 надійшла інформація про шість приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, по н.п. Вовківка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, росіяни хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

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