Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти не припиняють обстрілювати прикордоння Сумщини із мінометів та ствольної артилерії

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
696
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти не припиняють обстрілювати прикордоння Сумщини із мінометів та ствольної артилерії

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Втрат серед особового складу та техніки, на щастя, немає. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Окупанти не припиняють обстрілювати прикордоння Сумської області із мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" 11 лютого.

Від 11:50 до 12:58 повідомили про 17 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Від 13:30 до 13:55 повідомили про 11 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Від 14:15 до 14:35 повідомили про вісім приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Нововасилівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Від 16:25 до 16:35 надійшла інформація про шість приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, по н.п. Вовківка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, росіяни хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

Обстріли регіонів на 10 лютого: вся Україна під ворожим вогнем!

Обстріли регіонів на 10 лютого: вся Україна під ворожим вогнем!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
696
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація