Окупанти не припиняють штурми позицій ЗСУ: Гуменюк про ситуацію біля Кринок

Російська армія не припиняє штурмові дії, а також продовжує тиснути і на плацдарм в районі Кринок в Херсонській області. протягом доби окупанти провели два штурми.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, загалом загарбники продовжують штурмувати позиції Сил оборони України на Запорізькому напрямку. За добу до 10 штурмів будо відбито підрозділами півдня.

"В нашій зоні відповідальності там, де облаштовано плацдарм, позиції залишаються за нами. Ми продовжуємо відбивати штурми. Якщо позаминулої доби ворог жодного разу не спромігся зібрати сили на цьому напрямку, то цієї бойової доби вони двічі штурмували наші позиції. Нам вдалося їх відбити і продовжуємо закріплення на цій ділянці", - додала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ на Херсонщині проводять прикриті операції та зривають спроби окупантів йти до Дніпра. За його словами, Кринок уже немає як населеного пункту, залишилася тільки назва.

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