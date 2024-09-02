Окупанти не продовжили рух на Покровськ: експерт пояснив, чому вони зупинилися

Російська армія начебто не продовжила рух на Покровськ Донецької області, а формує південний фланг.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері Еспресо.

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На його думку, якби росіяни продовжили б просування на місто, то ризикували потрапити в повне оточення.

"Противник зараз формує південний фланг. Бо якби він продовжив рух на Покровськ, то південний фланг у нього взагалі залишився б не захищеним. Ворог ризикував, що в якийсь момент його передові підрозділи могли б бути відрізаними від основних сил армії РФ, що спричинило б оточення тих підрозділів. А це велика кількість особового, складу, техніки й таке інше. Тому росіяни й почали зараз формувати південний фланг, тобто вихід на річку Лозова, вихід на гірняк і, звісно, контроль над містом Селидове", - розповів Коваленко.

За його словами, наразі окупанти вперлися у Селидове.

"Окупанти там зараз не мають якогось феноменального успіху. Після того, коли вони, як ніж крізь масло, проходили від Очеретиного до Новогродівки, то зараз російські війська вперлися у Селидове, що може бути для них серйозною перепоною на тривалий час", - резюмував експерт.

Ситуація на Покровському напрямку. ФОТО: DeepState

Нагадаємо, за інформацією місцевої влади, Покровськ готують до оборони.

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