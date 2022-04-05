Окупанти не прослуховують телефонні розмови українців — Держспецзв'язку про черговий фейк РФ

Окупанти не прослуховують телефонні розмови українців — Держспецзв'язку про черговий фейк РФ

Мета таких фейків – залякати українців, а також припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки.

Російські окупанти не мають змоги прослуховувати телефонні розмови українців.

Про це розповів голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв’язку) Юрій Щиголь в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

"Наразі у нас немає жодних підтверджень щодо здатності російських військових прослуховувати розмови українців", — зазначив Щиголь.

Він запевнив, що такі заяви ворога є фейками і частиною інформаційно-психологічних операцій. Їхня мета – залякати українців, а також примусити припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки.

За словами очільника Держспецзв’язку, це не єдиний випадок поширення серед громадян дезінформації.

"Згадаємо приклад, коли було розповсюджено фейкове повідомлення, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони. Звісно, воно виявилося неправдою", — пояснив він.

Також Щиголь пояснив, чому в Україні відмовилися від рішення заборони дзвінків з українських сім-карток до абонентів російських операторів.

"Це дало можливість прослуховувати розмови ворожих військових, чиї системи зв’язку виявилися недієздатними, та отримувати безліч украй важливої для нашої боротьби з агресором інформації", — сказав голова Держспецзв’язку.

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