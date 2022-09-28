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Окупанти не просуваються на півдні: Гуменюк розповіла чому

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Окупанти не просуваються на півдні: Гуменюк розповіла чому

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації не просувається на півдні України.

Окупанти агресорки Росії просто не мають змоги просуватися. Наразі вони тримаються за ті рубежі оборони, які їм вдалося облаштувати. 

Про це розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, пише РБК.Україна.

За її словами, зокрема, йдеться про облаштування оборонних рубежів із використанням залізобетонних конструкцій.

"На Херсонщині, на нашому напрямку, оскільки це відкрита поверхня, це безкраї степи, де заховатися нема за чим, лісів дуже мало. Тому вони використовують ті укріплення, які будували дуже довго, виключно в оборонному режимі", - наголосила Гуменюк.

Як повідомлялося, протягом останніх днів українські захисники активізували контрнаступ на північному сході країни. ЗСУ просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від річок Оскіл та Сіверський Донець, де сили українські військові групувалися після попереднього контрнаступу на початку місяця.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
387
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