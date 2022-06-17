Окупанти не проводять активних бойових дій, але продовжують обстрілювати населені пункти: яка ситуація на півдні

Окупанти не проводять активних бойових дій, але продовжують обстрілювати населені пункти: яка ситуація на півдні

Воєнна обстановка у південних регіонах - стабільно напружена.

Російські військові продовжують ведення бойових дій по рубежах оборони. Нових ударних угруповань не створює, активності не проводить.

Про поточну ситуацію на півдні України станом на 17 червня повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"Продовжуються ракетні удари по Миколаєву. Вранці 2 крилатими ракетами атаковані 2 райони міста. Пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні автівки, промислові та виробничі об’єкти. За попередньою інформацією, одна цивільна особа загинула, шістьох поранено. Серед поранених є дитина. Наразі ведуться рятувальні роботи. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні зранку тривали обстріли Широківської та Березнегуватської громад. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Внаслідок вечірнього обстрілу села Парутине Куцурубської громади поранено двох цивільних осіб. В Шевченківській громаді після обстрілів зайнялися три господарчі будівлі.

Щодо ситуації на Херсонщині, обстановка залишається напруженою, зокрема в окупованих населених пунктах всього Бериславського району. Постійні бойові дії, розтрощені будинки, знищена соціальна інфраструктура, заміновані поля, дороги, мости у більшості сіл Високопільської, Нововоронцовської, Калинівської, Великоолександрівської та інших громад.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань ліквідували 36 окупантів та знищили 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

В оперативному командуванні зазначили, що у готовності до нанесення ракетних ударів в північно-західній частині Чорного моря залишаються 1 підводний човен, 2 ракетних кораблі, 3 великі десантні кораблі.

Нагалаємо, сьогодні, 17 червня, в акваторії Чорного моря українські захисники ракетами Harpoon уразили російський буксир "Васілій Бех" із ЗРК "ТОР" на борту, внаслідок чого уражено 70% екіпажу судна. Буксир потрапив під удар під час транспортування на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.

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