Окупанти не віддають рідним тіло загиблого бійця "Азову", який у бою врятував побратима (фото)

У боях за український Маріуполь загинув майор полку "Азов" Віталій Зінченко, який ціною власного життя він прикрив побратима в бою.

27-річний майор окремого загону спецпризначення полку "Азов" загинув під час оборони “Азовсталі” у Маріуполі понад місяць тому, а днями його батьки отримали офіційне підтвердження цього.

Про це 16 червня повідомили на сторінці Гоголівської громади, звідки був родом захисник.

Відомо, що Віталій Зінченко від перших днів повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну став на захист Маріуполя. 30 квітня боєць позачергово отримав звання майора. У той час "Азовсталь" був найгарячішою точкою нинішньої війни.

5 травня у бою, помітивши ворожий танк, який виїхав на пряму позицію, Віталій накрив собою побратима. У цей момент він і отримав смертельне осколкове поранення.

13 червня батьки загиблого отримали офіційне сповіщення про його смерть. Родина наразі не може поховати Віталія, бо його тіло досі перебуває на території "Азовсталі", де залишаються тіла інших загиблих військових та цивільних, яких не дають вивезти загарбники.

24 травня, Указом президента України № 367/2022, Віталій Зінченко був посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Окрім батьків, у воїна лишилися бабуся та брат-близнюк Валентин.

Віталій Зінченко / Фото: Гоголівська селищна рада

Нагадаємо, під час бою під Ізюмом загинув відомий громадський діяч Роман Ратушний. 24-річний воїн воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" як розвідник.

Як повідомлялося, Арестович вперше назвав загальну кількість втрат України у війні.

Читайте також: