Окупанти не відходять з Херсона: Жданов заявив про класичну ІПСО та згадав про підірвані мости

Поки не видно зняття з позицій і відведення ворожої техніки від Херсона. Їм і нікуди переправлятися, адже мости через Дніпро підірвані.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські війська намагаються вдати, що відступають з Херсона, але це не так. Експерт назвав це черговою інформаційно-психологічною спецоперацією.

Про це Жданов сказав у інтерв’ю Politeka.

"Я не думаю, що зараз там стоять колони військ у районі мостів у Новій Каховці біля ГЕС і біля Антонівського мосту. Тим більше, що для нас це прекрасна мішень і ми могли б завдати вогневого ураження цим військам. Як на мене, це черговий етап цієї спеціальної інформаційної операції щодо того, що "давайте наступайте, ми відходимо", – пояснив військовий експерт.

Він також висловив думку, що підрив мостів на Херсонщині може бути справою рук як російських окупантів, так і українських захисників.

"Питання підриву мостів – можуть бути два варіанти. Перший варіант – це можемо бути ми. Другий варіант – це можуть бути росіяни з тією ж метою, щоб ускладнити просування наших військ і захистити Херсон. Тому що якщо через Інгулець всі мости будуть підірвані, то та частина Збройних сил України, яка громитиме угруповання в районі Берислава і Нової Каховки, не зможе переправитися на правий берег річки Інгулець і далі продовжити наступ на Херсон. Тобто з одного боку, для нас добре розчленити російське угруповання навпіл, а з іншого боку, з погляду оборони, російське угруповання не дає можливості нашим війська з півночі зайти на Херсон", – пояснив ситуацію Жданов.

Він також запевнив, що російські війська нікуди не відступають з Херсона.

"Поки ми не побачимо зняття з позицій і відведення техніки… Куди вони відступають? Мостів немає через Дніпро переправлятися. Тому тут треба 10 разів перевірити. Це класична ІПСО", – сказав експерт.

Він також заявив, що наявність чи відсутність російських прапорів у Херсоні нічого не означають.

"Один прапор або десять прапорів не замінять 40 тисяч (російських – ред.) військ. А куди поділися 40 тисяч військовослужбовців, які там перебувають зараз? Де вони? Де ця вся техніка? Там, до речі, найбоєздатніше і найчисленніше угруповання російських військ на сьогодні, якщо порівнювати по всій лінії фронту. Друге – вони ж не показали нам, як вони з Херсона виводять війська, техніку, як вони виводять тих десантників і спецназ, яких вони переодягли у цивільне, і які облаштували вогневі точки в житлових масивах. Це є інформаційною провокацією з боку Росії: "ми прапори зняли, значить – ми пішли", – розповів Жданов.

Він додав, що ЗСУ на Херсонщині проводять наразі прощупування оборони ворога і навряд проводили якісь масовані атаки, про які заявляло Міноборони РФ.

Ситуація на Херсонщині

Депутат облради Сергій Хлань повідомив, що в росіян розпочався обвал лінії фронту на всьому Херсонському напрямку. Вони вже відійшли з низки населених пунктів та підривають мости. Водночас загарбники намагаються зміцнювати оборону на лівому березі.

Так, відомо про підрив Дар’ївського, Тягинського та Нововасильївського мостів у тилу російських військ.

Водночас у Херсоні з вулиць та з адмінбудівель зникли російські триколори.

За даними української розвідки, Херсон обороняють від 30 до 50 тис. російських військ. Тож ЗСУ потрібен час для деокупації регіону.

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