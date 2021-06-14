Окупанти не випускають близько 60 тис. вступників з ОРДЛО: в Україні відкрили кримінальну справу

Діти, які досягли 14-річного віку, але не встигли отримати український паспорт, мають обов'язково отримати паспорт РФ або "документи" псевдореспублік.

Через дії окупантів українські діти з ОРДЛО не можуть перетнути лінію розмежування для вступу до навчальних закладів на підконтрольній урядові території.

Через порушення права на освіту в Офісі генпрокурора відкрито кримінальну справу.

Зазначається, що єдиною можливістю виїзду на підконтрольну територію дітей, які досягли 14-річного віку, але не встигли отримати український паспорт, є оформлення документів зразка РФ або так званих "паспортів" псевдореспублік.

Таким чином близько 60 тис. випускників з ОРДЛО під час вступної кампанії просто позбавлені права подати документи до навчальних закладів України. Також в Офісі генпрокурора додали, що такі дії окупантів порушують Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

"Воєнний злочин! Окупаційна влада РФ на Донеччині порушує право на освіту в умовах збройного конфлікту для 60 тисяч дітей-випускників 9 та 11 класів. Без "паспортів" квазі-республік їх переміщення з тимчасово окупованої території обмежене", — зазначив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у Тwitter.

Своєю чергою у Міносвіти пообіцяли розглянути питання щодо продовження термінів вступної кампанії для осіб з ТОТ на місця державного замовлення.

Раніше очільник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук закликав звільнити з ОРДЛО важкохворих українців та забезпечити відкриття КПВВ.

Нагадаємо, що у Міносвіти розповіли про особливості та основні дати для дітей з Криму та Донбасу.

Українська освіта: які спеціальності найпопулярніші серед вступників з окупованих Криму та Донбасу

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