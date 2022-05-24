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Окупанти не залишають спроб оточити Лисичанськ і Сєвєродонецьк: за добу ЗСУ відбили 16 атак ворога

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Окупанти не залишають спроб оточити Лисичанськ і Сєвєродонецьк: за добу ЗСУ відбили 16 атак ворога

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації зосередила зусилля на проведенні наступальної операції в Луганській області. 

Окупанти держави-терористки під час наступу планують оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Крім того, наразі за підтримки артилерії росіяни ведуть штурмові дії в напрямках Тошківки та Устинівки поблизу Лисичанська.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

За минулу добу на Донбасі було відбито 16 атак росіян, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль.

Підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БпЛА типу "Орлан-10".

Нагадаємо, розпочалась 90 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.  Ворог обстрілює ЗСУ уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Детальніше про ситуаю на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 24 травня. 

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