Окупанти нездатні ефективно використовувати свої танки: в Forbes назвали причину

Російська армія більше нездатна ефективно використовувати танки на полі бою, оскільки постійна присутність українських безпілотників робить бронетехніку легкою мішенню.

Про це повідомило видання Forbes.

Через високий ризик ураження танки змушені залишатися в укриттях, що суттєво обмежує їхню бойову ефективність. Аналітик Девід Акс зазначає, що коли російські командири все ж наважуються використовувати бронетехніку, це часто призводить до великих втрат без отримання тактичної переваги.

"Там, де росіяни відвойовують позиції, вони здебільшого роблять це пішки і зазнають приголомшливих втрат", - заявив аналітик.

На напрямках Покровська та Часового Яру російська піхота продовжує наступати, але нестача танків та ефективної механізованої підтримки значно уповільнює їхні дії.

Крім того, Кремль стикається з кадровою кризою, що змушує звертатися по поповнення до Північної Кореї.

"Однак поки що в Росії достатньо військ, і бажання обміняти їхні життя на невеликі, але стабільні успіхи на сході України. А ось чого у Кремля немає, так це великої кількості танків або будь-яких засобів для їхнього ефективного використання на полі бою, що гуде безпілотниками", - додав Акс.

Нагадаємо, адмірал НАТО назвав кількість втрат військ КНДР у війні проти України.

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