Окупанти не здатні укріпити нову лінію фронту після невдач на Харківщині - ISW

Війська країни-агресорки Росії зазнали невдач під Харковом.
Після успішного контрнаступу українських Збройних сил у Харківській області окупани не в змозі зміцнити нову лінію фронту. Наразі війська ворога, ймовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямпіль.
Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики наголошують, що наразі обидві сторони ведуть активні бої за Лиман. Більше тогго - окупанти бояться, що ЗСУ будуть форсувати Сіверський Донець.
"Війська РФ, ймовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямполь, оскільки вважають, що вона буде потенційною метою для наступу", - пишуть аналітики.
Окупанти агресорки РФ не в змозі зміцнити нову лінію фронту. Наразі російська армія активно залишає східну частину Харківської області для передислокації на інші напрямки. Зокрема, у південно-західну частину Донецької області.
"Це свідчить про те, що російське командування не надає першочергового значення для зміцнення вразливих позицій на схід від річки Оскол", - вважають в ISW.
Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.
Читайте також:
- Навіщо військовополоненим зав'язують очі скотчем - Олег Жданов пояснив процедуру затримання
- Експерти підрахували вартість ворожої техніки, знищеної ЗСУ під час контрнаступу
- Від авторів "возьмем Киев": РФ оголосила евакуацію двох прикордонних сіл Бєлгородської області