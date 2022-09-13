Окупанти не здатні укріпити нову лінію фронту після невдач на Харківщині - ISW

Після успішного контрнаступу українських Збройних сил у Харківській області окупани не в змозі зміцнити нову лінію фронту. Наразі війська ворога, ймовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямпіль.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що наразі обидві сторони ведуть активні бої за Лиман. Більше тогго - окупанти бояться, що ЗСУ будуть форсувати Сіверський Донець.

"Війська РФ, ймовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямполь, оскільки вважають, що вона буде потенційною метою для наступу", - пишуть аналітики.

Окупанти агресорки РФ не в змозі зміцнити нову лінію фронту. Наразі російська армія активно залишає східну частину Харківської області для передислокації на інші напрямки. Зокрема, у південно-західну частину Донецької області.

"Це свідчить про те, що російське командування не надає першочергового значення для зміцнення вразливих позицій на схід від річки Оскол", - вважають в ISW.

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.

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