Окупанти не змогли проїхати полями і повтікали: ЗСУ захопили російські танки

Окупанти не змогли проїхати полями і повтікали: ЗСУ захопили російські танки

Тепер російські танки на озброєнні в ЗСУ.

Російські окупанти танками не змогли проїхати полями, а тому втекли, залишивши свою техніку.

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Про це повідомили ЗСУ.

"Російські танки не змогли проїхати по українських розораних полях і застрягли. Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників кинули абсолютно нову техніку. Тепер її опановує піхота і вже використовує ворожу техніку проти її колишніх власників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін почав "репресії" проти 5-ї служби ФСБ, яка інформувала його про ситуацію в Україні.

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