Окупанти не змогли взяти Київ і зазнали низки поразок в Україні: у ЗСУ розкрили нові цілі росіян

Після серії гучних поразок армії РФ залишається лише сподіватись на якісь незначні тактичні "успіхи", каже Череватий.

Російська окупаційна армія першочергово націлені захопити Луганську та Донецьку області, після чого у планах окупантів - Запорізька область.

Про це сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Після того, як ворог зазнав невдач в стратегічних планах, не зміг взяти Київ, зазнав поразок на Харківському, Лиманському, і Херсонському напрямках, йому залишається на тактичному рівні здобувати якісь перемоги. Так як протягом всієї війни і навіть раніше одним із наративів російської пропаганди звучало "звільнення народу Донбасу", невідомого нікому раніше, то зрозуміло, що вони хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. І відтак, якщо би вони вийшли на ці кордони, вони би і далі захотіли захопити повністю Запорізьку область", - пояснив він.

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Водночас Череватий наголосив, що українські воїни й надалі протистоятимуть окупантам, зриваючи їхні загарбницькі плани. Крім того, за його даними, вже 12 населених пунктів Луганської області звільнені від російських загарбників.

"Звичайно, що це вимагає зосередження наших зусиль. Більше того, у Луганській області ворог вже терпить поразку. Вже 12 населених пунктів під українським прапором. І багато в чому там ініціатива за нами", - розповів речник Східного угруповання військ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ситуація складна по всьому фронту, проте особливо важко на Донеччині. Він зазначив, що активність окупантів там зберігається на надвисокому рівні: десятки атак щодобово.

Своєю чергою, очільник Офісу президента Андрій Єрмак висловив сумнів, що війна в Україні закінчиться навесні 2023 року Єрмак уточнив, що він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресоркою Росією, але це точно станеться.

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