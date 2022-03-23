Окупанти не зважають на поняття воєнного злочину - виступ Зеленського у парламенті Франції

Президент України підкреслив, що окупанти розстрілюють мирне населення.
Президент України Володимир Зеленський вчергове розповів про звірства окупантів, які вони вчиняють під час війни в Україні.
Президент розказав про злочини росіян під час виступу перед парламентом Франції, пише Укрінформ.
"Російські військові не розрізняють, по яких об'єктах бити, вони знищують все – житлові квартали, лікарні, школи, університети, спалюють склади з їжею, медикаментами, спалюють усе. Вони не зважають на такі поняття, як воєнний злочин, обов'язковість (Женевської - ред) Конвенції. Вони принесли на українському землю терор, державний терор", – сказав Зеленський.
Він підкреслив, що для світової спільноти доступні всі факти про злочинні дії військових РФ: про жінок, яких гвалтують окупанти у тимчасово окупованих районах, про біженців, яких вони розстрілюють просто на дорогах, про вбивства журналістів.
Нагадаємо, російські окупанти від початку війни в Україні вбили 121 дитину, 167 отримали поранення.
Читайте також: