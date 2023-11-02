Окупанти нещадно гатять навколо Авдіївки: Барабаш про ситуацію на напрямку

Російські окупанти здійснюють сотні обстрілів на Авдіївському напрямку, десятки з них приходяться на територію громади. Росіяни проводять штурмові дії як на півдні, та і на півночі від Авдіївки.

Про це в ефірі “Еспресо” повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, російські військові проводять сотні обстрілів позицій ЗСУ навколо міста.

"Третьої хвилі ворожих атак ще немає, чекаємо її. Але противник лізе, штурмує піхотою, здебільшого без застосування броньованої техніки. Ворог тримає постійну напругу: відбуваються десятки обстрілів громади, сотні обстрілів позицій навколо міста, десятки штурмових дій як на півдні, так і півночі від Авдіївки. Також не вщухають стрілецькі бої", - розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Він також додав, що окупанти гатять зі всього, що у них є в наявності: ствольна та реактивна артилерія, міномети, авіація завдає удари КАБами. За 1 листопада прилетіло 6 КАБів на територію громади, а на позиції ще більше.

"Зранку 2 листопада загарбники вдарили по місту, внаслідок одного з обстрілів було поранено двох цивільних людей: чоловіка 1951 року народження і жінку 1938 року народження. Постраждалі евакуйовані в лікарню з пораненнями середньої тяжкості. Ворог тисне здебільшого з півночі біля міста. Звичайно, день від дня може відрізнятися, то противник активніше на півночі від Авдіївки, то на півдні. Однак більше ворожої активності відбувається на півночі від міста", - зауважив Віталій Барабаш.

Нагадаємо, що росіяни втратили біля Авдіївки приблизно 10 своїх батальйонів.

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