Окупанти нещадно гатять по Донеччині: з'явилися фото та наслідки руйнувань

Від самого ранку вони з різного озброєння накривали Торецьк, Бахмут, Сіверськ, Авдіївку та інші населені пункти.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, від самого ранку росіяни двічі обстріляли Торецьк. Один з ударів прийшовся на територію амбулаторії, інший — в район приватних гаражів. У Бахмуті ракета пошкодила спорткомплекс.

“Не припиняються артобстріли Сіверська, Авдіївки, населених пунктів Часовоярської, Іллінівської та Святогірської громад. Пошкоджені будинки й інфраструктурні об'єкти. Райгородок обстріляно касетними снарядами Ураганів — на місці працюють піротехніки. Наразі на території області вже є втрати серед цивільних, їхня кількість буде оприлюднена у вечірньому зведенні”, — розповів Павло Кириленко.

Нагадаємо, що окупанти у Харкові ракетами рознесли ТЦ і будинки людей.

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