Окупанти нещадно обстрілюють Херсон: Гуменюк назвала мішені ворога

Останніми днями окупанти активізували обстріли Херсона.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Для того, щоб прикривати свої дії, вони посилюють обстріли. Населені пункти ближче до дельти вчора потерпали якнайбільше. Білозерку дуже потужно обстріляли, вісім цивільних людей було поранено, були важкі поранення. Характерним є те, що знову б'ють по місцях скупчення людей - церква, адмінбудівля, де видається гуманітарна допомога. Що характерно - церква Московського патріархату, де нещодавно було вбито священика. Вони продовжують бити туди ж, немає нічого святого", - сказала вона.

Нагадаємо, 13 червня, окупанти вбили отця Миколая Палагнюка, який у той час у храмі роздавав гуманітарну допомогу. Загиблому священнику було 72 роки.

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