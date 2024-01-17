Окупанти нещадно обстрілюють Херсон: в місті є перебої з електроенергією

Російські окупанти 17 січня вчергове завдали удару по Херсону. Внаслідок обстрілу виникли перебої з електроенергією.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, удару військові злочинці РФ завдали близько 11:30. Обстрілювали Дніпровський район міста з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок обстрілу виникли перебої з електрикою.

"Наразі триває обстріл Херсона з боку російських окупаційних військ. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць", - закликав Роман Мрочко станом на 12:10.

Нагадаємо, що у Херсоні пошкоджені близько 50% багатоповерхівок внаслідок обстрілів.

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