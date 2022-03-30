Окупанти несуть втрати та викрадають українців: яка ситуація в Маріуполі зранку 30 березня

Що відбувається в Маріуполі.
Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. У місті, де немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів, перебувають близько 160 тисяч людей. Російські загарбники несуть втрати. Вони також продовжують викрадати та вивозити українців.
ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 29 березня.
- Показали свіжі супутникові знімки зруйнованого Маріуполя
У Мережі показали свіжі супутникові знімки Маріуполя. На них видно, що в центрі міста зруйновані квартали. На один зі знімків американської компанії Maxar потрапив також драматичний театр, який обстріляли росіяни.
- Окупанти викрали медперсонал і пацієнток одного з пологових будинків
Російські окупанти продовжують викрадати мешканців українського Маріуполя. Зокрема, понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти.
- До Запоріжжя евакуювали ще понад 900 жителів Маріуполя
Гуманітарними коридорами 29 березня на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1665 людей, з них 936 маріупольців.
- Путін висунув нелюдську вимогу для евакуації мирних мешканців із Маріуполя
Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв випустити з Маріуполя цивільних, яких він тримає у заручниках, за умови, якщо захисники міста здадуть його.
- У Маріуполі тяжко поранили соратника Кадирова, якого підозрюють в убивстві Бориса Немцова
В Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до Кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Немцова Руслан Геремєєв.
- Окупанти вбили екскапітана збірної України з водного поло
У Маріуполі на 39-му році життя від обстрілу з боку російських окупантів загинув колишній капітан збірної України з водного поло Євген Обедінський.
- Захисники Маріуполя знищили техніку окупантів
"Азов продовжує нищити ворогів. Бійці полку Азов сьогодні знищили 1 танк, 1 БТР та 1 БМП ворога. Також було підбито ще 1 танк московських окупантів. Боротьба триває. Маріуполь - це Україна!" - йдеться в повідомленні полку.
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