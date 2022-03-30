Окупанти несуть втрати та викрадають українців: яка ситуація в Маріуполі зранку 30 березня

Окупанти несуть втрати та викрадають українців: яка ситуація в Маріуполі зранку 30 березня

Що відбувається в Маріуполі.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. У місті, де немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів, перебувають близько 160 тисяч людей. Російські загарбники несуть втрати. Вони також продовжують викрадати та вивозити українців.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 29 березня.

Показали свіжі супутникові знімки зруйнованого Маріуполя

У Мережі показали свіжі супутникові знімки Маріуполя. На них видно, що в центрі міста зруйновані квартали. На один зі знімків американської компанії Maxar потрапив також драматичний театр, який обстріляли росіяни.

Окупанти викрали медперсонал і пацієнток одного з пологових будинків

Російські окупанти продовжують викрадати мешканців українського Маріуполя. Зокрема, понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти.

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До Запоріжжя евакуювали ще понад 900 жителів Маріуполя

Гуманітарними коридорами 29 березня на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1665 людей, з них 936 маріупольців.

Путін висунув нелюдську вимогу для евакуації мирних мешканців із Маріуполя

Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв випустити з Маріуполя цивільних, яких він тримає у заручниках, за умови, якщо захисники міста здадуть його.

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У Маріуполі тяжко поранили соратника Кадирова, якого підозрюють в убивстві Бориса Немцова

В Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до Кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Немцова Руслан Геремєєв.

Окупанти вбили екскапітана збірної України з водного поло

У Маріуполі на 39-му році життя від обстрілу з боку російських окупантів загинув колишній капітан збірної України з водного поло Євген Обедінський.

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Захисники Маріуполя знищили техніку окупантів

"Азов продовжує нищити ворогів. Бійці полку Азов сьогодні знищили 1 танк, 1 БТР та 1 БМП ворога. Також було підбито ще 1 танк московських окупантів. Боротьба триває. Маріуполь - це Україна!" - йдеться в повідомленні полку.

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Олексій Дурнєв: "Після війни я поїду у Маріуполь і буду його відновлювати"

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